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7 ülkenin savaş jetleri Yunanistan'dan kalkış yaptı! Yunan medyasından Türkiye'ye savaş mesajı

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Giriş: 20.04.2021 10:19
Güncelleme:20.04.2021 10:25
Türkiye düşmanlarını yanına çeken Yunanistan gövde gösterisi yapmaya kalkıştı. Avrupa'nın yaramaz çocuğunu destekleyerek Türkiye'nin üzerine gönderenler Doğu Akdeniz için hukuksuz hareketlere destek verdi. Yunanistan'ı destekleyen İsrail, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Güney Kıbrıs savaş uçaklarını havalandırdı.
7 ülkenin savaş jetleri Yunanistan'dan kalkış yaptı! Yunan medyasından Türkiye'ye savaş mesajı
7 ülkenin savaş jetleri Yunanistan'dan kalkış yaptı! Yunan medyasından Türkiye'ye savaş mesajı
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