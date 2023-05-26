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7 katlı bina alevlere teslim oldu! Binanın çökme anı kamerada

A Haber
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Giriş: 26.05.2023 08:40
Avustralya'da 7 katlı bir binada yangın çıktı. Bina dakikalar içerisinde yerle bir oldu. İşte o anlar...
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Binanın çökme anı kamerada
Binanın çökme anı kamerada
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