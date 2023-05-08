67 ülkede oy verme işlemi sona erdi! Fransa’da gelin damat oy kullandı

Yurt dışında 67 ülkede oy verme işlemi sona erdi. Altı ülkede ise sandıklar yarın akşam kapanacak. A Haber ekipleri yurt dışında oy verme işlemini yerinde takip etti. İşte tüm detaylar…

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