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67 ülkede oy verme işlemi sona erdi! Fransa’da gelin damat oy kullandı

A Haber
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Giriş: 08.05.2023 13:55
Yurt dışında 67 ülkede oy verme işlemi sona erdi. Altı ülkede ise sandıklar yarın akşam kapanacak. A Haber ekipleri yurt dışında oy verme işlemini yerinde takip etti. İşte tüm detaylar…
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