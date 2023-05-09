09 Mayıs 2023, Salı
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40'tan fazla savaş uçağı, Gazze'de sivillere bomba yağdırdı
Son haftalarda Gazze'ye saldırılarını artıran İsrail, abluka altındaki kente yine bomba yağdırdı. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Fetih ve Hamas hareketleri, Gazze Şeridi'de İsrail'in işlediği suçların kınanması için uluslararası topluma çağrı yaptı.