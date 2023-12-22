400 kişilik kruvaziyer açık sularda kayboldu! Arıza yapan geminin uydu bağlantısı kesildi

Norveç'ten İngiltere'ye hareket eden ve içerisinde mürettebatla beraber 400'den fazla kişi bulunan bir kruvaziyer gemisi, kuzey denizi açıklarında kayboldu. Acil durum ekiplerinin koordine çabasıyla yeri tespit edilen gemi limana çekildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN