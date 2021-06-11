40 yıldır bitmeyen Afgan göçü

Dünyanın en istikrarsız ülkelerinden Afganistan, 40 yıldan bu yana kesintisiz göçmen üreten bir ülke konumunda. Türkiye'de de çok sayıda Afgan sığınmacı ve düzensiz göçmen var. Şimdi bu konuya ilişkin dosya haberimiz geliyor ekranlara.

On yıllardır devam eden işgal, şiddet, iç çekişmeler, doğal afetler ve yoksulluk... Dünyanın en istikrarsız ülkelerinden Afganistan, 40 yıldan bu yana kesintisiz göçmen üreten bir ülke.

Göç, Afganistan tarihinde istikrar kazanmış nadir olgulardan. Bu özelliği ile Afganistan bugün dünyanın ana mülteci kaynağı ülkelerinden biri olarak yerini muhafaza ediyor. Umuda yolculuğa çıkan göçmenler ise büyük ölçüde Türkiye'yi transit ülke olarak kullanıyor.

Doğduğu toprakları terk edip daha iyi bir yaşam için yola çıkan düzensiz göçmenlerin yaşadığı zorluklar, çoğu zaman yürekleri dağlıyor. Ve her defasında akıllara dünyanın kanayan yarası olan mülteci dramı ne zaman sona erecek sorusu geliyor...