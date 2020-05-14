39 yıllık haksız esaretin bedeli ağır oldu! Rekor tazminat... |Video

Amerika Birleşik Devletleri'nde suçsuz yere cinayetten mahkum edilen 3 siyahı ABD vatandaşına rekor miktarda tazminat ödenmesine karar verildi. Ülkenin Ohio eyaletinde yaklaşık 39 yıl hapis yatan ABD vatandaşı olan 3 mahkum 39 yıllık haksız esareti bedeli olaral 18 milyon dolar tazminata hak kazandı

Suçsuz oldukları halde 39 yıl hapis yattılar... Masum oldukları anlaşılınca milyonlarca dolar tazminata hak kazandılar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 kişi 1975 yılında soygun ve cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

2 yaşındaki bir çocuğun tanıklığı ile mahkum edildiler.

2011 yılına gelindiğinde ise mahkemede tanıklık yapan çocuğun, polis tarafından ifadeye zorlandığı gündeme geldi.

Mahkemenin 3 yıllık bir süreçten sonra masumiyetlerine karar verdiği mahkumlar 2014'te özgürlüğüne kavuştu ve tazminatlarının belirlenmesi için bir jüri görevlendirildi.

Mağdurların, on yıllarca katil suçlaması ile yaşamasını göz önünde bulunduran yetkililer, 3 kader ortağına toplam 18 milyon dolar ödenmesine karar verdi. 18 milyon dolarlık tazminat Ohio eyaletinde ödenen en yüklü tazminat olarak tarihe geçti.



