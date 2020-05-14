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39 yıllık haksız esaretin bedeli ağır oldu! Rekor tazminat... |Video
Suçsuz oldukları halde 39 yıl hapis yattılar... Masum oldukları anlaşılınca milyonlarca dolar tazminata hak kazandılar.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 kişi 1975 yılında soygun ve cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
2 yaşındaki bir çocuğun tanıklığı ile mahkum edildiler.
2011 yılına gelindiğinde ise mahkemede tanıklık yapan çocuğun, polis tarafından ifadeye zorlandığı gündeme geldi.
Mahkemenin 3 yıllık bir süreçten sonra masumiyetlerine karar verdiği mahkumlar 2014'te özgürlüğüne kavuştu ve tazminatlarının belirlenmesi için bir jüri görevlendirildi.
Mağdurların, on yıllarca katil suçlaması ile yaşamasını göz önünde bulunduran yetkililer, 3 kader ortağına toplam 18 milyon dolar ödenmesine karar verdi. 18 milyon dolarlık tazminat Ohio eyaletinde ödenen en yüklü tazminat olarak tarihe geçti.