11 Mayıs 2022, Çarşamba
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381 bin dolarlık ev okyanusa düştü
ABD'de yer alan Kuzey Carolina bölgesinde okyanusun kenarında inşa edilmiş bir ev gelgit ve güçlü rüzgar sebebiyle okyanusa doğru işte böyle yıkıldı. Evin fiyatının ise 381,200 dolar olduğu belirtildi.