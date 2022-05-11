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381 bin dolarlık ev okyanusa düştü

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Giriş: 11.05.2022 21:23
ABD'de yer alan Kuzey Carolina bölgesinde okyanusun kenarında inşa edilmiş bir ev gelgit ve güçlü rüzgar sebebiyle okyanusa doğru işte böyle yıkıldı. Evin fiyatının ise 381,200 dolar olduğu belirtildi.
381 bin dolarlık ev okyanusa düştü
381 bin dolarlık ev okyanusa düştü
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