05 Şubat 2022, Cumartesi
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32 metrelik kuyuda 95. saat | Fas'ta kuyuya düşen çocuğa ulaşmak için son 2 metre kaldı
Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları 5. Gününde devam ediyor. Fas'ta bulunan gazeteci Enes Yıldırım detayları canlı yayında aktardı. Enes, çalışmalar ne durumda, çocuğa ulaşmaya son bir-iki metre kaldı herhalde.