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32 metrelik kuyuda 95. saat | Fas'ta kuyuya düşen çocuğa ulaşmak için son 2 metre kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2022 16:13
Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları 5. Gününde devam ediyor. Fas'ta bulunan gazeteci Enes Yıldırım detayları canlı yayında aktardı. Enes, çalışmalar ne durumda, çocuğa ulaşmaya son bir-iki metre kaldı herhalde.
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