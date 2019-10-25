BİZE ULAŞIN
25.10.2019
300 Rus askeri polisi Kamışlı'ya intikal etti |Video
300 Rus askeri polisi Suriye'ye intikal etti. Türkiye ile Rusya arasında anlaşmaya varılan Soçi mutabakatı kapsamında Kamışlı'da ortak devri atılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda 300 Rus askeri polisin Suriye'ye geldi. İşte o görüntüler...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.