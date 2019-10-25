300 Rus askeri polisi Kamışlı'ya intikal etti |Video

300 Rus askeri polisi Suriye'ye intikal etti. Türkiye ile Rusya arasında anlaşmaya varılan Soçi mutabakatı kapsamında Kamışlı'da ortak devri atılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda 300 Rus askeri polisin Suriye'ye geldi. İşte o görüntüler...