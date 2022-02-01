01 Şubat 2022, Salı
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3 yaşındaki kızını ayı kafesine attı! Dehşet anı güvenlik kamerasında
Özbekistan'da bir hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına takılan görüntüler dünyayı dehşete düşürdü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir anne, 3 yaşındaki kızını, ayıların bulunduğu alana attı. Küçük kız hafif şekilde yaralanırken anne için 15 yıl hapis cezası alması öngörülüyor. İşte dehşete düşüren korku dolu anlar...