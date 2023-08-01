Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar arttı. 3 ülkede Kur'an-ı Kerim'e aynı anda 7 saldırı gerçekleşti. Üstelik bu eylemler polis gözetiminde yapıldı. Saldırılara tepki olarak toplanan İslam İş Birliği Teşkilatı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından duyulan rahatsızlığı ifade etmek için Avrupa Birliği komisyonuna heyet gönderme kararı aldı. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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