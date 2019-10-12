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12.10.2019
3 PKK/YPG'li terörist Resulayn'da böyle paketlendi! İşte o anlar |Video
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından arındırmak için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatı 4. gününde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 415 terörist etkisiz hale getirildi, 18 köy ise teröristlerden temizlendi. Öte yandan operasyon bölgesinden sosyal medyada sürekli sıcak görüntüler düşmeye devam ediyor. Bir görüntüde Resulayn ilçesine giren SMO birlikler burada 3 YPG/PKK'lı teröristi daha sağ olarak ele geçirdiği görülüyor. İşte o görüntüler.
TSK ve SMO birlikleri Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından arındırmak için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatı 4. gününde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 415 terörist etkisiz hale getirildi, 18 köy ise teröristlerden temizlendi.
Öte yandan operasyon bölgesinden sosyal medyada sürekli sıcak görüntüler düşmeye devam ediyor.
3 YPG/PKK'LI TERÖRİST RESULAYN'DA SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
Sosyal medyaya düşen bir görüntüde Resulayn ilçesine giren SMO birlikler burada 3 YPG/PKK'lı teröristi daha sağ olarak ele geçirdiği görülüyor.
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