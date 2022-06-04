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3 Fransız silah şirketine suç duyurusu: Yemen’de savaş suçuna ortak oldunuz

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Giriş: 04.06.2022 16:30
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye açıkça destek veren Fransız Lafarge çimento şirketinin, DEAŞ'a da yardım ettiği belgelenmişti. Şirket hakkında "teröre finansman sağlamak" suçlamasıyla soruşturma açılması onaylandı. Lafarge’ın ardından ülkedeki 3 sivil toplum kuruluşu, 3 şirket hakkında daha suç duyurusunda bulundu.
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3 Fransız silah şirketine suç duyurusu!
3 Fransız silah şirketine suç duyurusu!
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