04 Haziran 2022, Cumartesi
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3 Fransız silah şirketine suç duyurusu: Yemen’de savaş suçuna ortak oldunuz
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye açıkça destek veren Fransız Lafarge çimento şirketinin, DEAŞ'a da yardım ettiği belgelenmişti. Şirket hakkında "teröre finansman sağlamak" suçlamasıyla soruşturma açılması onaylandı. Lafarge’ın ardından ülkedeki 3 sivil toplum kuruluşu, 3 şirket hakkında daha suç duyurusunda bulundu.