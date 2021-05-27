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3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları artırdı
Avustralya anakarasında yeni Tazmanya canavarlarının doğuşu geniş çaplı çabaların soyu tükenmekte olan hayvanları koruyabileceğine dair umutları körükledi. Koruma gruplarının yaptığı açıklamaya göre, Tazmanya canavarları, keseli hayvanların kıtadan kaybolmasından 3 bin yıl sonra Avustralya anakarasında vahşi doğada doğdu. Avustralya'da doğan ilk yavru Tazmanya canavarına Joey ismini veren araştırmacılar, sağlığının mükemmel durumda olduğunu söyledi.