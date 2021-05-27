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3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları artırdı

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Giriş: 27.05.2021 09:33
Güncelleme:27.05.2021 09:41
Avustralya anakarasında yeni Tazmanya canavarlarının doğuşu geniş çaplı çabaların soyu tükenmekte olan hayvanları koruyabileceğine dair umutları körükledi. Koruma gruplarının yaptığı açıklamaya göre, Tazmanya canavarları, keseli hayvanların kıtadan kaybolmasından 3 bin yıl sonra Avustralya anakarasında vahşi doğada doğdu. Avustralya'da doğan ilk yavru Tazmanya canavarına Joey ismini veren araştırmacılar, sağlığının mükemmel durumda olduğunu söyledi.
3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları artırdı
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