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28 yolcuyla radardan kayboldu! Rusya'da kaybolan uçaktan haber alınamıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2021 10:12
Güncelleme:06.07.2021 10:12
Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında 28 kişiyi taşıyan uçak kayboldu. Uçakla bağlantının kopması nedeniyle haber alınamıyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı. Agşin Kişiyev, “Bölgede helikopter ve uçaklarla arama kurtarma faaliyetleri başladı. Arama faaliyetleri bir kasaba civarında yoğunlaştı. Yetkililer uçuş sırasında herhangi bir arıza bilgisinin gelmediğini ifade etti. Uçağın kalkıştan önce de bakımdan geçtiği kaydedildi. Kazaya hava şartlarının ya da pilot hatasının neden olabileceği belirtiliyor.” ifadelerini kullandı.
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