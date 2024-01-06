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22 bin 600 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze'de 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın katledildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 11:32
İşgalci İsrail Gazze'de katliam ve soykırıma aralıksız devam ediyor. Son açıklanan rakamlara göre çoğu kadın ve çocuk 22 bin 600 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekibinden Mehmet Geçgel aktardı.
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