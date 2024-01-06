22 bin 600 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze'de 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın katledildi

İşgalci İsrail Gazze'de katliam ve soykırıma aralıksız devam ediyor. Son açıklanan rakamlara göre çoğu kadın ve çocuk 22 bin 600 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekibinden Mehmet Geçgel aktardı.

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