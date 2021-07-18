21'nci yüzyılda mülteci olmak... 2020'e yerinden edilenler 82,4 milyona yükseldi

Her yıl milyonlarca insan, daha iyi bir yaşam umuduyla ülkesini terk ediyor. Uzmanlar, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl bu sayının azalmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı. Salgına rağmen 2020'de yerinden edilenlerin sayısı 82 milyonu aştı. Peki, en çok hangi ülkeler sığınmacı veriyor? Bu sığınmacılar, en çok hangi ülkelere gidiyor? Perspektif bu hafta dünyadaki mülteci krizini ele aldı.