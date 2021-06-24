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218 gün boyunca koronayı atlatamadı! Virüs aynı bünyede mutasyona uğradı

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Giriş: 24.06.2021 17:30
Brezilya'da bilim insanlarının, bir hastanın 218 gündür yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatamayışının sebebini araştırdığı açıklandı. Virüsün aynı bünyede mutasyona uğradığını belirten bilim insanı, "Bu endişe verici bir durum, çünkü insan organizmasına daha iyi adapte olmuş viral varyantların ortaya çıkmasını desteklemektedir." dedi.
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218 gün boyunca koronayı atlatamadı!
218 gün boyunca koronayı atlatamadı!
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