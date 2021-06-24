24 Haziran 2021, Perşembe
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218 gün boyunca koronayı atlatamadı! Virüs aynı bünyede mutasyona uğradı
Brezilya'da bilim insanlarının, bir hastanın 218 gündür yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatamayışının sebebini araştırdığı açıklandı. Virüsün aynı bünyede mutasyona uğradığını belirten bilim insanı, "Bu endişe verici bir durum, çünkü insan organizmasına daha iyi adapte olmuş viral varyantların ortaya çıkmasını desteklemektedir." dedi.