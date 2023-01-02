2023’te Rusya – Ukrayna savaşı nasıl seyredecek? Savaşın geleceğine ilişkin senaryolar neler?

2023'ün gelmesiyle birlikte Ukrayna savaşı 1. yılına yaklaştı. Peki bu sene savaş ile alakalı senaryolar neler? Savaşın sonuna ilişkin hangi beklentiler var? Detayları A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu aktardı.

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