16 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları 2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2023 10:25
Güncelleme:16.12.2023 10:27
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen ''Lezzet Atlası'' 2023 yılının en iyi 100 yemeğini belirledi. Listede Türkiye'den 8 geleneksel lezzet kendine yer buldu. İşte dünyanın en iyi yemekleri listesine giren lezzetlerimiz.
2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı
2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı
Katil İsrail’den Gazze’de insan kıyımı!
Katil İsrail'den Gazze'de insan kıyımı!
Katil İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü!
Katil İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü!
İsrail Gazze’deki mezarlıkları yok ediyor!
İsrail Gazze’deki mezarlıkları yok ediyor!
Katile anladığı dilden cevap!
Katile anladığı dilden cevap!
Teröre bitmeyen destek! ABD para akıtacak
Teröre bitmeyen destek! ABD para akıtacak
İsrail Hamas liderleri için para ödülü koydu!
İsrail Hamas liderleri için para ödülü koydu!
Irak’ta 10 yıl sonra yerel seçim!
Irak'ta 10 yıl sonra yerel seçim!
Hakan Fidan’dan Gazze diplomasisi!
Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi!
Bulundukları odaya el bombası attı
Bulundukları odaya el bombası attı
İran’da karakola saldırı: 11 ölü
İran'da karakola saldırı: 11 ölü
Katliamın gölgesinde 10. Cuma
Katliamın gölgesinde 10. Cuma
Daha Fazla Video Göster