2022 Dünya Kupası'nda Fas rüzgarı! Arap Dünyası'nda çeyrek final heyecanı

Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'yı 3-0 mağlup eden Fas'ın zaferi, Arap ülkelerinde büyük coşku uyandırdı. Başta Fas ve Katar olmak üzere birçok noktada sokağa dökülen Arap taraftarlar, tarihinde ilk kez çeyrek finale kalan Fas milli takımının galibiyetini kutladı.

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