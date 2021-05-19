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2021 sonuna kadar 10 milyar doz aşı gerekiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2021 08:54
Güncelleme:19.05.2021 09:00
Koronavirüs salgınına karşı kitlesel aşılama için yarış sürerken, üretilen dozların dağıtımında büyük rol oynayan alman firma önemli bir rapor hazırladı. 2021 sonuna kadar, en az 10 milyar doz aşıya ihtiyaç duyulacağını ifade eden firma, bu büyüklükteki bir organizasyon için, aşı üretim izni verilen ülkelerin sayısının artması gerektiğini vurguladı.
2021 sonuna kadar 10 milyar doz aşı gerekiyor
2021 sonuna kadar 10 milyar doz aşı gerekiyor
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