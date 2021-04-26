2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar

Son dakika haberine göre; 2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles'taki iki ayrı mekanda gerçekleşti. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini buldu. İşte 2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar listesi...