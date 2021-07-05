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2 gündür söndürülemeyen yangın!

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Giriş: 05.07.2021 10:21
Güney Kıbrıs Rum kesiminde dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren yangında can kaybı yaşandı. 50'den fazla evin hasar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası kısmen kontrol altına alındığı duyuruldu. Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum kesimine yardıma hazır olduklarını duyurdu. Sıcak bölgeden en yeni görüntüler ve son dakika gelişmelerinin ayrıntıları haberimizde...
2 gündür söndürülemeyen yangın!
2 gündür söndürülemeyen yangın!
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