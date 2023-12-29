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19 kişi 70 metre yükseklikte mahsur kaldı! İşte o görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 14:33
Güncelleme:29.12.2023 14:37
Lübnan'da teleferikte yaşanan arıza nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi yetmiş metre yüksekte mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, saatler süren operasyonla kurtarıldılar.
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19 kişi 70 metre yükseklikte mahsur kaldı!
19 kişi 70 metre yükseklikte mahsur kaldı!
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