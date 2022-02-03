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19 göçmen sınırda donarak öldü | Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler donarak hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2022 15:28
Edirne’de Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi. Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Umut Işık aktardı. Öte yandan İranlı bir sığınmacı, Yunanistan’da işkence gördüğünü belirterek Birleşmiş Milletler'e şikayette bulundu. Almanya'da yaşayan sığınmacı, Yunanistan’da gözaltında tutulduğu sırada sadece kendisinin değil, çocukların ve hamile kadınların da dövüldüğünü savundu. Ayrıntılar Gümülcine’den gazeteci İlhan Tahsin canlı yayında aktardı.
19 göçmen sınırda donarak öldü
19 göçmen sınırda donarak öldü
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