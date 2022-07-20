20 Temmuz 2022, Çarşamba
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18 yaşındaki Escobar’ın sır ölümü! 3 kere otopsi yapıldı: En son ‘ölüm yolunda’ görüldü
Meksika'da 18 yaşındaki Debanhi Escobar, arkadaşları ile birlikte eğlendikten sonra gece sularında uğursuz olduğu düşünülen 'Ölüm yolunda' sırra kadem bastı. Uzun aramalar sonucu bir motelin su tankında cesedi bulunan Escobar, ardında 5 soru bıraktı…