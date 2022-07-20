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18 yaşındaki Escobar’ın sır ölümü! 3 kere otopsi yapıldı: En son ‘ölüm yolunda’ görüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2022 12:15
Güncelleme:20.07.2022 12:16
Meksika'da 18 yaşındaki Debanhi Escobar, arkadaşları ile birlikte eğlendikten sonra gece sularında uğursuz olduğu düşünülen 'Ölüm yolunda' sırra kadem bastı. Uzun aramalar sonucu bir motelin su tankında cesedi bulunan Escobar, ardında 5 soru bıraktı…
18 yaşındaki Escobar’ın sır ölümü!
18 yaşındaki Escobar’ın sır ölümü!
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