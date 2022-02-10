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17 yaşındaki Türk gence ırkçı saldırı! Alman basını maske tartışması olarak yansıttı

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Giriş: 10.02.2022 11:01
Almanya'nın başkenti Berlin'de, 17 yaşındaki bir Türk genci ırkçı hakaretlere maruz kalmasının ardından darp edildi. 6 kişinin saldırısına uğrayan Dilan beyin travması geçirdi. Genç kızın vücudunda çok sayıda darp izi oluşmasına rağmen saldırganlar serbest bırakıldı.
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17 yaşındaki Türk gence ırkçı saldırı!
17 yaşındaki Türk gence ırkçı saldırı!
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