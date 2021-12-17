16 aylık bebeğini sevgilisine öldürten canavar annenin dehşete düşüren öyküsü.

İngiltere'de geçen eylül ayında, 16 aylık bebeğinin sevgilisi tarafından öldürülmesine engel olmayan cani anne Frankie Smith'in çocukluk ve genç kızlık fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Smith'in küçükken sevgi dolu ve masum olduğunu dile getiren üvey dedesi bir canavara dönüşen genç kadının bu hale gelmesiyle ilgili erkek arkadaşını suçladı. İşte bu canavar annenin masum fotoğrafları…