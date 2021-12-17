17 Aralık 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
16 aylık bebeğini sevgilisine öldürten canavar annenin dehşete düşüren öyküsü.
İngiltere'de geçen eylül ayında, 16 aylık bebeğinin sevgilisi tarafından öldürülmesine engel olmayan cani anne Frankie Smith'in çocukluk ve genç kızlık fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Smith'in küçükken sevgi dolu ve masum olduğunu dile getiren üvey dedesi bir canavara dönüşen genç kadının bu hale gelmesiyle ilgili erkek arkadaşını suçladı. İşte bu canavar annenin masum fotoğrafları…