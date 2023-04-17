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1,5 milyon Müslüman Kabe’de ibadet etti!

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 09:09
Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayında sona yaklaşılırken dünyanın dört bir yanından Müslümanlar ibadet için Kabe'ye akın etti. Ramazan'ın 25. gününde bir buçuk milyon Müslüman Kabe'de ibadet etti.
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