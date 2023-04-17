1,5 milyon Müslüman Kabe’de ibadet etti!

Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayında sona yaklaşılırken dünyanın dört bir yanından Müslümanlar ibadet için Kabe'ye akın etti. Ramazan'ın 25. gününde bir buçuk milyon Müslüman Kabe'de ibadet etti.

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