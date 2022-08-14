14 Ağustos 2022, Pazar
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14 Ağustos: Dünya Rabia Günü
Mısır'da darbe karşıtı yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 14 Ağustos’taki Rabia katliamının üzerinden 9 yıl geçti. Peki katliama giden süreçte neler yaşandı, suçlulara ne oldu? Müslüman Kardeşler'in siyasi ayağı Özgürlük ve Adalet Partisi'nin Kurucu Üyesi ve Eski Sözcüsü Ahmed Rami canlı yayında aktardı.