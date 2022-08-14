14 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları 14 Ağustos: Dünya Rabia Günü

14 Ağustos: Dünya Rabia Günü

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2022 16:43
Mısır'da darbe karşıtı yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 14 Ağustos’taki Rabia katliamının üzerinden 9 yıl geçti. Peki katliama giden süreçte neler yaşandı, suçlulara ne oldu? Müslüman Kardeşler'in siyasi ayağı Özgürlük ve Adalet Partisi'nin Kurucu Üyesi ve Eski Sözcüsü Ahmed Rami canlı yayında aktardı.
14 Ağustos: Dünya Rabia Günü
14 Ağustos: Dünya Rabia Günü
Rabia Katliamı’nın 9. yılı
Rabia Katliamı'nın 9. yılı
Erivan’da havai fişek deposunda patlama
Erivan'da havai fişek deposunda patlama
Mısır’da kilise yangını! İşte ilk görüntüler
Mısır'da kilise yangını! İşte ilk görüntüler
Almanya’da kamu binalarına 19 derece sınırı
Almanya'da kamu binalarına 19 derece sınırı
Talibanlı 1 yıl
Talibanlı 1 yıl
Şaşkına çeviren olay! Gören telefona sarıldı
Şaşkına çeviren olay! Gören telefona sarıldı
Karadağ’da silahlı saldırı: 11 ölü
Karadağ'da silahlı saldırı: 11 ölü
Paris’in öteki yüzü
Paris'in öteki yüzü
Sahili savaş alanına çevirdi
Sahili savaş alanına çevirdi
Salman Rüşdi boynundan bıçaklandı
Salman Rüşdi boynundan bıçaklandı
Türkiye ile güçlü dayanışma mesajı
Türkiye ile güçlü dayanışma mesajı
Daha Fazla Video Göster