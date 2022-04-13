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13 kilometrelik Rus konvoyu nerede? Rusya nitrik asit deposunu vurdu

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Giriş: 13.04.2022 11:17
Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya'nın 13 km'lik konvoyunun ülkenin doğusuna ulaştığı ve saldırının an meselesi olduğunu duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki ise; Rusya'nın Donbass bölgesine hava ve füze saldırılarını arttıracağını belirterek, “Savaş uzun sürecek” dedi.
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13 kilometrelik Rus konvoyu nerede?
13 kilometrelik Rus konvoyu nerede?
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