17 Temmuz 2022, Pazar
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11.5 ton askeri malzeme taşıyordu! Tehlikeli madde taşıyan uçak Yunanistan'da düştü! Cam ve kapıları kapalı tutuluyor
Ukraynalı firmaya ait, "tehlikeli madde" taşıyan Antonov An-12 tipi kargo uçağının Yunanistan'ın Kavala kentine düşmesinin ardından, bölgede özel güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.