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11.5 ton askeri malzeme taşıyordu! Tehlikeli madde taşıyan uçak Yunanistan'da düştü! Cam ve kapıları kapalı tutuluyor

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Giriş: 17.07.2022 18:10
Ukraynalı firmaya ait, "tehlikeli madde" taşıyan Antonov An-12 tipi kargo uçağının Yunanistan'ın Kavala kentine düşmesinin ardından, bölgede özel güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.
Tehlikeli madde taşıyan uçak Yunanistan’da düştü!
Tehlikeli madde taşıyan uçak Yunanistan'da düştü!
tehlikeli madde taşıyan uçak Kavala’ya düştü
"tehlikeli madde" taşıyan uçak Kavala'ya düştü
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