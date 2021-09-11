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11 Eylülün yıldönümünde Afganistan... Taliban bugün yemin töreni yapacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.09.2021 14:31
11 Eylül saldırılarının 20. Yıldönümünde ABD’nin Afganistan’ı işgali sona erdi. Peki, bugün Kabil’e nasıl bir hava hakim? Yeni hükümetin 11 Eylül’de yemin töreni düzenlemesi bekleniyordu. Peki, o tören gerçekleşecek mi? Ayrıntıları Gazeteci Habibullah Kurban canlı yayında aktardı.
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