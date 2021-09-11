11 Eylülün yıldönümünde Afganistan... Taliban bugün yemin töreni yapacak mı?

11 Eylül saldırılarının 20. Yıldönümünde ABD’nin Afganistan’ı işgali sona erdi. Peki, bugün Kabil’e nasıl bir hava hakim? Yeni hükümetin 11 Eylül’de yemin töreni düzenlemesi bekleniyordu. Peki, o tören gerçekleşecek mi? Ayrıntıları Gazeteci Habibullah Kurban canlı yayında aktardı.