11 Eylül 2021, Cumartesi
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11 Eylül İslamofobiyi nasıl tetikledi? 11 Eylül dünya düzenini nasıl değiştirdi?
ABD tarihinin en ölümcül terör saldırısının üzerinden tam 20 yıl geçti. Peki, 11 Eylül saldırıları, küresel düzeni nasıl değiştirdi? ABD’nin terörizme karşı başlattığı savaş nasıl sonuçlandı? A Haber Dış Haberler Editörü Eda Turğul'un hazırladığı 'Son Gün'ü getiriyoruz ekranlarınıza.