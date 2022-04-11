11 Nisan 2022, Pazartesi
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1090 dondurulmuş hayvan ele geçirildi! Koleksiyonun tahmini değeri...
İspanya'nın en büyük dondurulmuş hayvan koleksiyonu, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Bir iş insanına ait olduğu belirtilen koleksiyonda, 400'ü nesli tükenme tehlikesi altında bin 90 hayvan bulunuyor. Koleksiyonun tahmini değeri ise 29 milyon euro yani yaklaşık 465 milyon lira.