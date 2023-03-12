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100 kişiden fazla gözaltı var! İran'da toplu kız öğrenci zehirlenmeleri sürüyor...

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Giriş: 12.03.2023 12:53
İran'da kız okullarda yaşanan ve ülke genelinde protestolara neden olan toplu zehirlenmeler sonucu 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Diğer yandan eçen haftadan bu yana zehirlenme vakalarının sayısının önemli ölçüde azaldığı ifade edildi. İşte detaylar...
İran’da 100 kişiden fazla gözaltı var!
İran'da 100 kişiden fazla gözaltı var!
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