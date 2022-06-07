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10 numarada şühpeli paket paniği

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2022 15:52
İngiltere'nin Başkenti Londra'da Başbakanlık ofisinin bulunduğu cadde şüpheli paket nedeniyle kapatıldı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
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10 numarada şühpeli paket paniği
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