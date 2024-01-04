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🚨 ABD’nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı!

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Giriş: 04.01.2024 19:45
ABD’nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Lisenin bin 785 öğrencisi bulunuyor.
🚨 ABD’nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı!
🚨 ABD’nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı!
ABD’de lisede silahlı saldırı
ABD’de lisede silahlı saldırı
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