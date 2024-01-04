04 Ocak 2024, Perşembe
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🚨 ABD’nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı!
ABD’nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Lisenin bin 785 öğrencisi bulunuyor.