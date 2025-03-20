04 Ocak 2026, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Zembilli Videoları Zembilli 12.Bölüm 2.Fragmanı
Zembilli 12.Bölüm 2.Fragmanı

Zembilli 12.Bölüm 2.Fragmanı

Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 20.03.2025 14:07
Güncelleme:20.03.2025 14:08
Adem dükkanını İlyas'ın yaktırdığını öğrenir. Esma ise Adem'i kurtarabilmek için İlyas'a bir tuzak kurar. Münevver rüyasında Murad'ı görür, Adem ve Fidan'ın evlenmesine izin verir. Tarık babasının ölümüne sebep olan vasiyetin peşindedir. Vahit, müfettişin gözüne girebilmek için Şükran'ın tavsiyesini dinler ve iftar için makamlı bir ezan okur. Ancak caminin saati bozulmuştur ve Vahit, farkında olmadan ezanı beş dakika erken okur. Tüm kasabalı ve aynı zamanda müfettiş oruçlarını erken açarlar. Vahit, müfettişin karşısında daha da zor durumda kalır. Nuran'ın Kadir'e duyduğu kırgınlık daha da büyür ve Nuran, Kadir'i terk eder. Adem, İlyas'ın tuzağına düşer. Adem'in yokluğunu fark eden Tarık, Kadir ve İshak ise onu kurtarmak için harekete geçer.
Zembilli 12.Bölüm 2.Fragmanı
ABONE OL
Zembilli 13.⁠ ⁠Bölüm 2. Final Fragmanı
Zembilli 13.⁠ ⁠Bölüm 2. Final Fragmanı
Zembilli 12.Bölüm Fragmanı
Zembilli 12.Bölüm Fragmanı
Zembilli 12.Bölüm 2.Fragmanı
Zembilli 12.Bölüm 2.Fragmanı
Zembilli 11. Bölüm Fragmanı
Zembilli 11. Bölüm Fragmanı
Zembilli 10.Bölüm Fragmanı
Zembilli 10.Bölüm Fragmanı
Zembilli 9.Bölüm Fragmanı
Zembilli 9.Bölüm Fragmanı
Zembilli 8. Bölüm Fragmanı
Zembilli 8. Bölüm Fragmanı
Zembilli 7. Bölüm 2. Fragmanı
Zembilli 7. Bölüm 2. Fragmanı
Zembilli 7. Bölüm Fragmanı
Zembilli 7. Bölüm Fragmanı
Zembilli 6. Bölüm 2. Fragmanı
Zembilli 6. Bölüm 2. Fragmanı
Zembilli 5.Bölüm Fragmanı
Zembilli 5.Bölüm Fragmanı
Zembilli 4.Bölüm Fragmanı
Zembilli 4.Bölüm Fragmanı
Daha Fazla Video Göster