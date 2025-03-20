Zembilli 12.Bölüm 2.Fragmanı

Adem dükkanını İlyas'ın yaktırdığını öğrenir. Esma ise Adem'i kurtarabilmek için İlyas'a bir tuzak kurar. Münevver rüyasında Murad'ı görür, Adem ve Fidan'ın evlenmesine izin verir. Tarık babasının ölümüne sebep olan vasiyetin peşindedir. Vahit, müfettişin gözüne girebilmek için Şükran'ın tavsiyesini dinler ve iftar için makamlı bir ezan okur. Ancak caminin saati bozulmuştur ve Vahit, farkında olmadan ezanı beş dakika erken okur. Tüm kasabalı ve aynı zamanda müfettiş oruçlarını erken açarlar. Vahit, müfettişin karşısında daha da zor durumda kalır. Nuran'ın Kadir'e duyduğu kırgınlık daha da büyür ve Nuran, Kadir'i terk eder. Adem, İlyas'ın tuzağına düşer. Adem'in yokluğunu fark eden Tarık, Kadir ve İshak ise onu kurtarmak için harekete geçer.