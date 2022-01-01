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Yalnız Kurt'un yeni tanıtımı yayınlandı | "Yetim kurtların hayatında başka yer yoktur!"

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Giriş: 01.01.2022 11:10
Güncelleme:01.01.2022 11:11
Dizi ve programlarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen atv, yeni yapımıyla ilgi topladı. atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Yalnız Kurt'un yeni tanıtımına "Yetim kurtların hayatında başka yer yoktur!" sözleri damga vurdu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.
Yetim kurtların hayatında başka yer yoktur!
"Yetim kurtların hayatında başka yer yoktur!"
Yalnız Kurt yakında atv’de başlıyor
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