Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sonunda hüküm isabetli de olsa geciken adalet zulümdür

Kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran ve Damla Colbay’ın yer aldığı atv’nin iddialı dizisi Yalnız Kurt, 4’üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen fragman da geldi. Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanına Kumandan’ın “Sonunda hüküm isabetli de olsa geciken adalet zulümdür” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanı...