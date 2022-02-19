19 Şubat 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sonunda hüküm isabetli de olsa geciken adalet zulümdür
Kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran ve Damla Colbay’ın yer aldığı atv’nin iddialı dizisi Yalnız Kurt, 4’üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen fragman da geldi. Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanına Kumandan’ın “Sonunda hüküm isabetli de olsa geciken adalet zulümdür” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanı...