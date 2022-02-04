Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 Temmuz gecesi sırra kadem basan kişi kim? Yine milyonları ekrana kilitleyecek...

ATV'nin milyonları ekranlara kilitleyen yeni dizisi Yalnız Kurt'un 3.bölüm fragmanı yayınlandı. İlk iki bölümüyle çok sayıda izleyecinin beğenisini kazanan ve yayınlandığı akşam sosyal medyada gündem olan dizinin üçüncü bölümüne "15 Temmuz gecesi sırra kadem bastı" ve "Yıldırım projesini çalıp 6 senedir kayıplarda" sözleri damga vuracak. İşte Yalnız Kurt dizisinin üçüncü yeni bölüm fragmanı...