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Videolar Yalnız Kurt Videoları Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 Temmuz gecesi sırra kadem basan kişi kim? Yine milyonları ekrana kilitleyecek...

Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 Temmuz gecesi sırra kadem basan kişi kim? Yine milyonları ekrana kilitleyecek...

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Giriş: 04.02.2022 23:44
Güncelleme:04.02.2022 23:45
ATV'nin milyonları ekranlara kilitleyen yeni dizisi Yalnız Kurt'un 3.bölüm fragmanı yayınlandı. İlk iki bölümüyle çok sayıda izleyecinin beğenisini kazanan ve yayınlandığı akşam sosyal medyada gündem olan dizinin üçüncü bölümüne "15 Temmuz gecesi sırra kadem bastı" ve "Yıldırım projesini çalıp 6 senedir kayıplarda" sözleri damga vuracak. İşte Yalnız Kurt dizisinin üçüncü yeni bölüm fragmanı...
Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
Yalnız Kurt 2. bölümüne damga vuran sahne
Yalnız Kurt 2. bölümüne damga vuran sahne
Yalnız Kurt 2.bölüm 2. fragmanı büyük heyecan yarattı!
Yalnız Kurt 2.bölüm 2. fragmanı büyük heyecan yarattı!
Yalnız Kurt
Yalnız Kurt
Yalnız Kurt FETÖ’nün ortaya çıkışını anlattı
Yalnız Kurt FETÖ'nün ortaya çıkışını anlattı
Yalnız Kurt dizisinde kurt Altay’ı böyle getirdi!
Yalnız Kurt dizisinde kurt Altay'ı böyle getirdi!
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