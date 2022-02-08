08 Şubat 2022, Salı
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Yalnız Kurt 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
ATV'nin milyonları ekranlara kilitleyen yeni dizisi Yalnız Kurt'un 3.bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlk iki bölümüyle izleyiciden tam puan alan ve yayınlandığı akşam sosyal medyada gündem olan dizinin üçüncü bölümüne "15 Temmuz gecesi sırra kadem bastı" ve "Yıldırım projesini çalıp 6 senedir kayıplarda" sözleri damga vuracak. İşte Yalnız Kurt dizisinin üçüncü yeni bölüm 2. fragmanı...