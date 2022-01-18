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Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un yeni fragmanı yayınlandı | "Mevla seni namerde muhtaç etmesin"

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Giriş: 18.01.2022 16:02
Güncelleme:18.01.2022 16:02
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt"un yeni tanıtımı yayınlandı. atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı. Dizinin yeni tanıtımına, "Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin" sözleri damga vurdu.

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

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