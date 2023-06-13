13 Haziran 2023, Salı
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Üvey Anne 1. bölüm fragmanı! "Anneniz melek oldu çocuklar!"
Üvey Anne dizisinin tanıtımı büyük ilgi topladı. Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse ile Kutsi'yi buluşturan Üvey Anne'nin dizinin 1. bölüm tanıtımına "Anneniz melek oldu çocuklar!" sözleri damga vurdu.
Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı "Üvey Anne"nin senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Dizinin müzikleri ise Eser Taşkıran imzası taşıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.