Sen Anlat Karadeniz'de geceye damga vuran sahne! Tahir ve Ferhat bombayı etkisiz hale getiriyor!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 57.yeni bölümüne Tahir ve Ferhat'ın bombayı etkisiz hale getirdiği sahne damga vurdu. İşte milyonlar tarafından ilgiyle izlenen o sahne...