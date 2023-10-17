Safir 8. bölüm fragmanı | "Bebeğime bir şey mi oldu?"

Safir 8. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 8. bölüm fragmanına, "Bebeğime bir şey mi oldu?" sözleri damga vuruyor.