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Safir 8. bölüm 3. fragmanı | "Feraye artık benim karım!"

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Giriş: 21.10.2023 17:05
Güncelleme:21.10.2023 17:05
Safir 8. bölüm 3. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin 8. bölüm 3. fragmanına, "Feraye artık benim karım!" sözleri damga vuruyor.

Yaman ameliyata alınırken Feraye de üzüntüden düşük tehlikesi atlatır. Yaman'ın kaza geçirdiğini öğrenen Ömer ise bu şokla Alzheimer atağı geçirir. Okan da deli gibi kendini suçlamaktadır. Yaman ameliyattan çıkıp hayati tehlikeyi atlatınca Ateş, Feraye'ye 'zaten düğün istemiyordun, dedemin zoruyla oluyordu hepsi, nikah kıyalım bitsin bu iş' der.

Bu arada kendine gelen Yaman abisine bıraktığı mektubun peşine düşer. Okan'a mektubu odasından almasını söyler. Okan mektubu alabilecek midir? Yoksa tüm gerçeklerin yazılı olduğu mektup başka birinin eline mi geçecektir?

Vural ve Ateş cephesinde gerginlik iyice tırmanır. Vural'ın Ateş'le ilgili planları vardır artık. Gülfem, Vural'ı oğlumdan uzak dur diye uyarırken geçmişe dair aralarındaki sırrı öğreniriz. Cemile, Okan'la tartışıp onu Vural'a gidip her şeyi anlatmakla tehdit eder. Okan da engel olmak için peşine düşer. Ancak Vural'ın kapısına giden Cemile ve Okan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.

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